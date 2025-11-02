Il Futball Cava Ronco porta a casa un altro punto sul campo del Sant' Agostino
Finisce a reti inviolate il match tra Sant'Agostino e Futball Cava Ronco. "Penso sia stata una partita maschia su un campo difficile contro una squadra molto tosta - afferma il difensore biancorosso Paul Sango -. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto e quando c'era da soffrire, lo abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica si torna subito in campo, a casa nostra! ? Sant'Agostino Futball Cava Ronco ? Domenica 2 Novembre Calcio d’inizio ore 14:30 Stadio R. Caselli, Sant'Agostino (FE) #FORZACS ? - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la terza vittoria consecutiva (quarta se si conta la coppa) per l'Ars et Labor che batte in casa il Futball Cava Ronco e raggiunge la testa della classifica a pari punti con la Fratta Terme. Il risultato finale è 3 a 1 per i biancazzurri - X Vai su X
Sabato amaro per il Futball Cava Ronco: il Mezzolara vince col poker - “E' una sconfitta meritata perché potevamo e dovevamo assolutamente fare di più - Secondo forlitoday.it
Calcio giovanile, giornata di formazione con il Cesena per il Futball Cava Ronco - Si tratta di un convegno organizzato dal Cesena Football Club sul tema “La formazione dei tecnici nell’ambito dell’attività di base” ... Da forlitoday.it
Eccellenza: ore 14,30, lo zola sfida il campagnola. Poker del Mezzolara sul Futball Cava Ronco. E tris del Castenaso contro il Sanpaimola - Si è giocata interamente in anticipo la nona giornata del girone B di Eccellenza. Come scrive msn.com