Il Futball Cava Ronco porta a casa un altro punto sul campo del Sant' Agostino

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce a reti inviolate il match tra Sant'Agostino e Futball Cava Ronco. "Penso sia stata una partita maschia su un campo difficile contro una squadra molto tosta - afferma il difensore biancorosso Paul Sango -. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto e quando c'era da soffrire, lo abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

