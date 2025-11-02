Il furto del secolo | la password del sistema di sicurezza del Louvre? Era Louvre!

Il clamoroso colpo al Louvre potrebbe essere opera di ladruncoli e non di grandi menti del crimine, secondo la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, e senza complici all'interno del museo. A facilitare la rapina da quasi 90 milioni di euro sono state le falle nella sicurezza ammesse dalla ministra della Cultura Rachida Dati, che ha parlato di "una sottovalutazione cronica e strutturale del rischio.

