Il furto del secolo | la password del sistema di sicurezza del Louvre? Era Louvre!

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clamoroso colpo al Louvre potrebbe essere opera di ladruncoli e non di grandi menti del crimine, secondo la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, e senza complici all’interno del museo. A facilitare la rapina da quasi 90 milioni di euro sono state le falle nella sicurezza ammesse dalla ministra della Cultura Rachida Dati, che ha parlato di "una sottovalutazione cronica e strutturale del rischio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

