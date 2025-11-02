Il fu Mattia Pascal a Lecce con Geppy Gleijeses per la regia di Marco Tullio Giordana

LECCE - Si apre nel segno di Luigi Pirandello e del grande teatro italiano la nuova Stagione Teatrale 2025-2026 del Comune di Lecce, organizzata in collaborazione con Puglia Culture.Martedì 4 novembre, alle ore 21, il sipario del Teatro Apollo si alzerà su “Il fu Mattia Pascal”, con Geppy. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal prossimo giovedì 6 Novembre. Il programma completo. Si comincia con il fu Mattia Pascal - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Apollo: la Stagione si apre con “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello - Apppuntamento martedì 4 novembre con la prima tappa della rassegna organizzata dal Comune di ... Riporta corrieresalentino.it

’Il fu mattia Pascal’ alla Pergola: "Pirandello parla ai giovani d’oggi". Il cinema? Sì al ministero autonomo" - Il celebre romanzo portato a teatro da Marco Tullio Giordana con protagonista Geppy Gleijeses "Tutti i governi hanno in ‘antipatia’ il settore audiovisivo, perché dice cose che la politica non dice". Come scrive lanazione.it

Mattia Pascal, primo antieroe: la piéce di Pirandello diretta da Marco Tullio Giordana domani al Rossini di Civitanova - «La mia prima idea – commenta Gleijeses a proposito della resa della storia insieme a Giordana – era quella di creare un doppio che accompagnasse Mattia Pascal. Segnala corriereadriatico.it