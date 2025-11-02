Il folk da ballo incendia il Tambourine I TacaSbandà fra Irlanda e Francia

Il folk da ballo e la musica indie italiana, la letteratura americana e gli errori nella scienza, come fondamentale spinta di progresso. Suoni scatenati e parole ficcanti per una settimana di concerti ed eventi al Tambourine di Seregno. Gli amplificatori del palco di via Carlo Tenca si accenderanno mercoledì alle 21.30 con un nuovo appuntamento della rassegna “Notte Folk“, che avrà per protagonista la band dei TacaSbandà con il loro balfolk fatto di musiche e ritmi della tradizione irlandese, francese e italiana. Ingresso 8 euro con tessera Arci. Giovedì secondo incontro del Book Club del circolo seregnese e i suoi viaggi nella letteratura: dalle 21 ci si immergerà nelle atmosfere del delta del Mississippi parlando di “Sotto la falce“ di Jesmyn Ward, un memoir che è anche un atto d’accusa su come amare le proprie origini e lottare per liberarsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

