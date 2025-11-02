Il figlio di Liedholm | Milan? Mi raccontava tante cose tanti episodi I retroscena

'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato il figlio del leggendario Nils Liedholm prima di Milan-Roma. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il figlio di Liedholm: “Milan? Mi raccontava tante cose, tanti episodi”. I retroscena

News recenti che potrebbero piacerti

#Allegri e #Gasperini nel segno di Liedholm. ?Il figlio del Barone, Carlo, non guarda molto il calcio, solo quando ci sono #Milan e #Roma. ?“Sono i due grandi veri amori di Papà” - X Vai su X

Incocciati: «Ho fatto riconciliare io Maradona e il figlio, gli volevo bene» Alla Gazzetta: «Con Liedholm prima di ogni allenamento facevamo 40-50 minuti di tecnica individuale. Oggi non lo fa nessuno». https://www.ilnapolista.it/2025/10/incocciati-ho-fatto-riconc - facebook.com Vai su Facebook

Milan o Roma, qual era la preferenza Liedholm? Il figlio Carlo: "Forse leggermente il Diavolo" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Carlo Liedholm, figlio del Barone Nils, ha presentato la sfida del cuore del suo papà, Milan- Da milannews.it

Carlo Liedholm: “Papà, Roma e Milan: due amori veri”. Il Barone che ha cambiato le due panchine - Il Barone che ha cambiato le due panchine Roma news In un calcio contemporaneo dominato da pressing intensivo, transizioni rapide, sforzo fisico ... Lo riporta msn.com

Carlo Liedholm: "Papà invitava i tifosi del Milan a mangiare a casa. E quella sera dopo Roma-Liverpool..." - Carlo Liedholm, il figlio del Barone, vive in campagna, ha 66 anni, i suoi figli stanno bene, si riposa. Lo riporta msn.com