Il figlio di Liedholm | Milan? Mi raccontava tante cose tanti episodi I retroscena

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato il figlio del leggendario Nils Liedholm prima di Milan-Roma. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il figlio di liedholm milan mi raccontava tante cose tanti episodi i retroscena

© Pianetamilan.it - Il figlio di Liedholm: “Milan? Mi raccontava tante cose, tanti episodi”. I retroscena

News recenti che potrebbero piacerti

Milan o Roma, qual era la preferenza Liedholm? Il figlio Carlo: "Forse leggermente il Diavolo" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Carlo Liedholm, figlio del Barone Nils, ha presentato la sfida del cuore del suo papà, Milan- Da milannews.it

figlio liedholm milan raccontavaCarlo Liedholm: “Papà, Roma e Milan: due amori veri”. Il Barone che ha cambiato le due panchine - Il Barone che ha cambiato le due panchine Roma news In un calcio contemporaneo dominato da pressing intensivo, transizioni rapide, sforzo fisico ... Lo riporta msn.com

Carlo Liedholm: "Papà invitava i tifosi del Milan a mangiare a casa. E quella sera dopo Roma-Liverpool..." - Carlo Liedholm, il figlio del Barone, vive in campagna, ha 66 anni, i suoi figli stanno bene, si riposa. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Figlio Liedholm Milan Raccontava