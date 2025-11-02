Il Fabbri si rifà il look Ecco la nuova facciata

Un restyling che promette di coniugare eleganza, modernità e accessibilità. E con elementi identitari di grande impatto visivo e un percorso dedicato per l’ingresso di persone con disabilità. Tutto questo fa parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Comune di Forlì per il rifacimento della facciata ventilata del Teatro Comunale ’Diego Fabbri’. L’edificio, intitolato al celebre drammaturgo, sceneggiatore e saggista forlivese, vedrà una primavera di restyling, preparandosi ad affrontare, nei prossimi mesi, a un profondo intervento di riqualificazione del prospetto principale e dell’ingresso su corso Diaz, con l’obiettivo prioritario di abbattere le barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

