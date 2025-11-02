Il ds Righi tuona contro capitan Saraniti | Non accetto il suo gesto avrà un confronto chiaro con me

BRINDISI - Nonostante la vittoria in rimonta contro il Novoli, è un Emanuele Righi “furente” quello che si presenta nella sala stampa dello stadio Fanuzzi. L'ira del direttore sportivo del Brindisi Fc è indirizzata, in particolare, contro Andrea Saraniti. Il capitano biancazzurro si è tolto la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it