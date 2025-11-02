Il dolce racconto di un territorio
Le strade del centro storico di Terni si preparano a trasformarsi in un palcoscenico di sapori e tradizioni. Dal 21 al 23 novembre, la città umbra diventa custode di una storia che affonda le radici nel Cinquecento, quando le prime carovane dall’Oriente portavano spezie preziose che avrebbero dato vita a uno dei dolci più identitari della regione. Sweet Pampepato 2025 non è semplicemente una festa gastronomica: è il racconto vivente di un’intera comunità che ha saputo trasformare ingredienti umili in un simbolo di appartenenza. Frutta secca, cioccolato, miele, canditi, spezie si fondono in quella forma a cupola che ogni famiglia ternana conosce e interpreta secondo ricette tramandate con gelosia da generazioni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
