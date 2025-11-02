Il deposito bagagli? Ora è al bar Le valigie si lasciano con l’app E il business va nei retrobottega
Firenze, 2 novembre 2025 – Dietro al bancone di un locale in zona via dei Serragli il barista gira i caffè, si muove tra brioches e tazzine, quando entrano due turisti americani trascinando due trolley. Gli chiedono qualcosa al volo, lui annuisce, prende i bagagli e li porta nel retro, tra le casse d’acqua e il frigorifero delle bibite. Poi torna al bancone, come se nulla fosse. Tutto regolare, tutto normale. Qui, oltre a cappuccini e spritz, si custodiscono valigie. Accade in decine di locali del centro di Firenze: bar, market, ristoranti, gelaterie, negozi di elettronica. Tutti con lo stesso adesivo blu sulla porta: il simbolo dell’app Bounce, la piattaforma che ha trasformato la città in una costellazione di micro depositi bagagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli inquirenti propenderebbero per un gesto volontario. Il cellulare rinvenuto all'interno del deposito bagagli - facebook.com Vai su Facebook
Come trovare un deposito bagagli con Bounce - Le valigie, le borse e gli zaini vengono custoditi in lavanderie, ristoranti, caffè, gastronomie, ... Riporta smartworld.it
Deposito bagagli sicuro e comodo in tutta Italia - Viaggiare è un’esperienza entusiasmante, ma può diventare stressante quando ci si trova a dover gestire i bagagli in città affollate o durante lunghe attese tra un check- Scrive tpi.it
Come aprire un deposito bagagli a Napoli: guida per bar, negozi e hotel - Come trasformare uno spazio inutilizzato in un deposito bagagli a Napoli capace di generare guadagni extra? Secondo napolike.it