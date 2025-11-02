Il decennale di Castelloween chiude col botto
Castelloween nel rione Castello nella data canonica del 31 ottobre per tale evento non ha tradito le aspettative: doveva essere una festa per i bambini e tale è stata. Davvero tantissimi i bimbi intervenuti con al seguito genitori e nonni. Hanno partecipato ai vari giochi per loro predisposti senza troppo badare all’impostazione diversa dal passato che gli organizzatori, comune e Pro Loco, hanno voluto dare alla festa: non più organizzata mutuando la tradizione americana bensì attingendo alla mitologia greca. Tra le novità singolare à stata la sostituzione della tradizionale zucca con il melograno seguendo il filo conduttore del tema della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
