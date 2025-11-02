Il costume di Halloween di Paris Hilton è pura nostalgia Disney
Quando sei Paris Hilton, Halloween non dura un giorno. Dura una settimana intera, con più outfit che giorni nel calendario. E come poteva chiudere la sua Halloweek se non con un look leggendario? Venerdì sera, la regina degli anni 2000 ha scelto un costume che è molto più di un semplice cosplay: Trilli, ma versione couture — e con un significato che tocca dritto al cuore di chi ha vissuto l’era The Simple Life. Paris Hilton trasforma Halloween in un’intera “Halloweek” — e il suo costume da Trilli è un colpo al cuore (in technicolor lime). Per il party di Vas J. Morgan e Michael Braun a Los Angeles, Paris è arrivata come una fata in technicolor lime: minidress scollato, stivali alti fino alle cosce, guanti da opera, choker coordinato e occhiali da sole dello stesso tono acido. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
La regina di Halloween ha svelato il suo nuovo costume: una terrificante Medusa con serpenti e lingua biforcuta - facebook.com Vai su Facebook
Halloween 2025, le pagelle look dei vip: Elisabetta Canalis sensuale (10), Paris Hilton nostalgica (8), Heidi Klum che pazienza (10) - Halloween 2025 sarà da ricordare per la grande fantasia dei vip per la scelta dei travestimenti. Riporta ilmessaggero.it
Paris Hilton’s Halloween Costume Has a Deeper Meaning Than Meets the Eye - Paris Hilton wore numerous Halloween costumes this year, including a Tinker Bell costume that paid homage to more than just 'Peter Pan. msn.com scrive
Halloween, i migliori costumi delle star da Kim Kardashian a Paris Hilton - Halloween è alle porte e le celebrità hanno iniziato a svelare i look per i festeggiamenti. Segnala lettera43.it