Quando sei Paris Hilton, Halloween non dura un giorno. Dura una settimana intera, con più outfit che giorni nel calendario. E come poteva chiudere la sua Halloweek se non con un look leggendario? Venerdì sera, la regina degli anni 2000 ha scelto un costume che è molto più di un semplice cosplay: Trilli, ma versione couture — e con un significato che tocca dritto al cuore di chi ha vissuto l’era The Simple Life. Paris Hilton trasforma Halloween in un’intera “Halloweek” — e il suo costume da Trilli è un colpo al cuore (in technicolor lime). Per il party di Vas J. Morgan e Michael Braun a Los Angeles, Paris è arrivata come una fata in technicolor lime: minidress scollato, stivali alti fino alle cosce, guanti da opera, choker coordinato e occhiali da sole dello stesso tono acido. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il costume di Halloween di Paris Hilton è pura nostalgia Disney