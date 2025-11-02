Il corto ‘Le Ali Invisibili’ dal Piceno agli Oscar
Ascoli, 2 novermbre 2025 – Il cortometraggio ' Le Ali Invisibili ' in corsa per l'Oscar: è inserito in piattaforma dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per la consideration nella categoria Live Action Short Film agli Oscars 2026. Ne abbiamo parlato con il regista Marco Trionfante, che ha curato anche la sceneggiatura con Giulio Troli ed è direttore artistico dell'Aifas – Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto, che ha prodotto il corto. Avrebbe mai immaginato di poter arrivare ad un risultato così importante? "Non mi piace parlare di traguardi, ma di cammini.
