Il corto ‘Le Ali Invisibili’ dal Piceno agli Oscar

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli, 2 novermbre 2025 – Il cortometraggio ’ Le Ali Invisibili ’ in corsa per l’Oscar: è inserito in piattaforma dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per la consideration nella categoria Live Action Short Film agli Oscars 2026. Ne abbiamo parlato con il regista Marco Trionfante, che ha curato anche la sceneggiatura con Giulio Troli ed è direttore artistico dell’Aifas – Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto, che ha prodotto il corto. Angelo e l’appartamento occupato: "L’inquilina non paga da anni. Ma rimane nella mia casa" Avrebbe mai immaginato di poter arrivare ad un risultato così importante? “Non mi piace parlare di traguardi, ma di cammini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il corto 8216le ali invisibili8217 dal piceno agli oscar

© Ilrestodelcarlino.it - Il corto ‘Le Ali Invisibili’ dal Piceno agli Oscar

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ecco il corto ’Le ali Invisibili’, girato tra San Benedetto e Offida - Si presenta come un’opera cinematografica e come un invito a guardare oltre le apparenze, a scoprire e valorizzare l’essenza di... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Corto 8216le Ali Invisibili8217