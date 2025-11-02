’Il Coraggio della Libertà’ all’Istituto Cervi

Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) ha ricevuto, sul palco del teatro Ariston di Acqui Terme, il riconoscimento speciale ’Il Coraggio della Libertà’, assegnato al Cervi per il 58° Premio Acqui Storia. Il premio, destinato a personalità e istituzioni che si distinguono per l’impegno civile, culturale e scientifico nella difesa della memoria, della democrazia e della libertà, è stato consegnato all’Istituto Cervi di Gattatico per il suo ruolo esemplare nella promozione dei valori antifascisti e nella diffusione della memoria storica delle campagne e delle lotte democratiche. ’Una serata emozionante che ha visto riconosciuti i valori democratici alla base della Repubblica e del lavoro dell’Istituto Cervi’, dichiara Soliani, ringraziando giuria e comitato del premio per il riconoscimento che onora la storia della Famiglia Cervi e il lavoro quotidiano dell’Istituto nel custodirne e trasmetterne l’eredità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

