Il comune non mantiene le promesse e spunta il cartello sotto all' altare al cimitero
“Sindaco e assessore 365 giorni fa promisero la ristrutturazione di questo monumento. Nulla è cambiato”. E’ quanto si legge in un cartello depositato davanti all’altere ai caduti delle guerre presente al cimitero di Aversa.A quanto pare l’anno scorso gli amministratori locali avrebbero promesso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
