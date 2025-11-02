Il Comune chiede più impegno Sei | Ci siamo

GROSSETO "È davvero inaccettabile che i recenti disservizi nella raccolta rifiuti stiano penalizzando la comunità di Grosseto. La cura del decoro urbano e della qualità della vita è una priorità per la nostra amministrazione e voglio ribadire che il Comune non ha alcuna responsabilità diretta, poiché la gestione è affidata a Sei Toscana ". Con queste parole inizia una nota a firma del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore all’Ambiente Erika Vanelli sulla situazione rifiuti in città. "Stiamo vigilando con attenzione e ci stiamo facendo portavoce del malcontento della città – prosegue – Su questo tema non faremo nessun passo indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

