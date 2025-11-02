Il comitato attacca | Nei primi dieci mesi del 2025 furti raddoppiati

Ancora furti nelle abitazioni di Pievescola. Il Comitato Il Posto Giusto chiede più telecamere, rilanciando la proposta ‘ Terra murata digitale ’ in una lettera aperta al sindaco di Casole d’Elsa, Andrea Pieragnoli. "Vogliamo rivelarle un dato di fonte certa ed attendibile – scrive il comitato al primo cittadino – Rispetto all’intero anno 2024 i primi dieci mesi del 2025 hanno portato ad un inquietante raddoppio dei furti in appartamento sul nostro territorio, e citando solo quelli noti e ricompresi nelle statistiche, perché molte persone per sfiducia oramai rinunciano a presentare denuncia. Un dato, quello dell’incremento del 100%, che non ci fa dormire sonni tranquilli e neppure lasciare serenamente incustodite le nostre case anche solo per qualche ora, insieme al pensiero ricorrente dei nostri boschi trasformati in piazze di spaccio indisturbato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

