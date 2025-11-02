Il Collegio 9 e Splendida Cornice per il prof Maggi doppio successo | Una sola parola grazie

«Ho una sola parola per tutti voi: grazie». Il prof. Andrea Maggi ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che lo stanno seguendo in questo periodo che è per lui particolarmente fortunato.Il Collegio 9, che è disponibile su Raiplay dal 23 ottobre, ha conquistato le posizioni di vertice della.

Lucca Città di Carta 2026 sta tornando! Segnate le date: 25 e 26 aprile 2026, nella splendida cornice del Real Collegio di Lucca, per la quinta edizione di un evento tutto dedicato a chi ama i libri, le storie e la cultura! ? Due giorni di: Incontri con aut

Il Collegio 9 si farà: ufficiale il ritorno nel palinsesto Rai/ Quando va in onda, cast e anticipazioni - Anticipazioni Il Collegio 9, ufficiale il ritorno in Rai per la prossima stagione: tutte le anticipazioni tra cast e quando va in onda.

Geppi Cucciari riapre "Splendida cornice" con Woody Allen e Gianni Morandi - Giunto alla terza edizione, il programma di Geppi Cucciari promette anche quest'anno di sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio con il consueto mix di intrattenimento culturale, ...

"Splendida Cornice", la sigla della nuova stagione - Ad aprire la prima puntata c'è una nuova sigla di stagione che promette di conquistare il pubblico: sulle note rivisitate di Pedro di Raffaella Carrà, Geppi interpreta un divertente inno alla Rai di ...