il club dei coltelli e gli strumenti per combatterlo

Nel nostro Paese, ma anche in società dove girare armati è permesso, è il "Cartello dei coltelli" il fil rouge che collega violenze, rapine, femminicidi, stragi familiari. Ed il "Cartello dei coltelli" è ben più pericoloso del "Cartello della droga" perché è, a tal punto, contagioso da suggestionare le menti più fragili, alle quali si possono suggerire copioni la cui soluzione è la morte. In questo modo credo possano essere analizzati i i feroci delitti che, ormai da mesi, insanguinano le cronache. Ma soprattutto attentano all'equilibrio psicologico di famiglie, ragazzi, educatori, operatori della comunicazione e della spiritualità.

