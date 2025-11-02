il cesena macina gioco crea e spreca il bari segna e vince

Bari, 2 novembre 2025 – Il Cesena guida la partita dal 1’ al 90’, macina tantissimo gioco, crea tantissime occasioni e ne spreca altrettante. Il Bari scende in campo in modalità un tiro-un gol e vince la partita. Eppure il cavalluccio ha subito l’occasione di passare in vantaggio: pronti-via e Francesconi va in gol. Ma prima di scaricare al centrocampista, Blesa atterra Dickmann: fallo fischiato e tutto da rifare. Dieci minuti e altra palla gol clamorosa per il Cesena: Berti manda in porta Shpendi, ma il gemello invece di calciare prova un altro dribbling e perde il tempo del tiro (e del gol). Alla mezz'ora è ancora il Cesena a bussare dalle parti di Cerofolini: Blesa serve Shpendi, ma il portiere è reattivissimo e in spaccata manda in angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

