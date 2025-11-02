Il centro va ripensato | non si rilancia il commercio con interventi spot

Il commercio nei quartieri centrali della città attraversa una fase critica che non può essere affrontata con interventi spot o sporadici bandi a fondo perduto. È necessario un piano organico, fondato su un’analisi approfondita del tessuto commerciale e su misure concrete a sostegno delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

