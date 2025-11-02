Il caso della chat Fascistelle e la guerra tra Lucarelli e alcune attiviste femministe raccontati dall'inizio

Il caso "sorelle di chat" è l'ultimo capitolo di una vicenda più complessa. Tutto inizia molto prima, da una denuncia sporta nel 2024 e dalle idagini su Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. Abbiamo ricostruito la vicenda tra chat private finite negli atti, call out sui social e accuse reciproche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

