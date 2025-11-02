Il cartellone del weekend Ravenna big match con l’Ascoli Eccellenza Fratta Terme in casa
Serie B (11ª giornata): Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia, Modena-Juve Stabia (ore 15), Monza-Spezia (17.15), Samp-Mantova (19.30). Ieri: Avellino-Reggiana 4-3, Carrarese-Frosinone 0-2, Padova-Sudtirol 1-1, Entella-Empoli 1-0, Palermo-Pescara 5-0. Classifica: Modena, Frosinone 21; Cesena, Monza 20; Palermo 19; Venezia, Avellino 16; Reggiana 15; Carrarese, Juve Stabia, Padova 14; Entella 13; Catanzaro 12; Empoli, Sudtirol 11; Bari 9; Pescara 8; Sampdoria, Spezia 7; Mantova 5. Serie C (12ª giornata): Livorno-Forlì (12.30), Gubbio-Ternana, Torres-Carpi (14.30), Pontedera-Perugia, Ravenna-Ascoli, Samb-Guidonia (17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giovani a teatro, due rassegne e 37 spettacoli nel nuovo cartellone del San Marco. Il teatro trentino rilancia con due rassegne storiche dedicate a famiglie e scuole. Quindici spettacoli nel weekend e ventidue in orario scolastico per oltre ottomila spettatori attes - facebook.com Vai su Facebook
Con questo cartellone lo scorso weekend ho avuto la conversazione migliore di sempre. Ve la droppo domani. Avanti tutta! - X Vai su X
Il cartellone del weekend. Serie D, per il Ravenna è subito big match - Serie C (2ª giornata): Perugia- Come scrive ilrestodelcarlino.it
Il cartellone del weekend. Il Ravenna a Piancastagnaio per riavvicinarsi all’Arezzo - 2 a Fosso Ghiaia e sale in vetta col Fontanelice, che espugna 0- Da msn.com
Il Ravenna torna al Benelli per il derby di Coppa e il big match contro l’Ascoli - Il Ravenna tornerà in campo domani, mercoledì 29 ottobre, al Benelli per il derby di Coppa Italia di Serie C contro il Rimini (calcio d'inizio alle ... Secondo ravennaedintorni.it