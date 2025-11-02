Il Carpi sbarca sull’isola È emergenza | sei assenti
di Davide Setti CARPI Due sconfitte casalinghe molto differenti fra di loro, col Gubbio un sabato nero, col Brescia un’occasione in Coppa per chi aveva meno giocato. Per vedere se avranno in qualche modo lasciato il segno sul buon avvio di stagione del Carpi bisognerà attendere oggi, quando alle 14.30 i ragazzi di Stefano Cassani saranno di scena a Sassari con la Torres. Una gara trappola, sul campo dei sardi che non vincono da 10 turni e da candidati a lottare per la B si ritrovano ’piombati’ in zona playout, con la panchina di Pazienza in bilico. "Sono state due sconfitte molto diverse – spiega il tecnico – ma entrambe ci hanno offerto materiale prezioso su cui lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
