Magari dovremmo ritenerci fortunati. Perché in effetti nella provincia di Forlì Cesena l'assicurazione auto costa mediamente 121 euro in meno rispetto alla media nazionale. Lo spazio per i sorrisi però finisce in fretta, intanto perché rispetto a un anno fa gli automobilisti di casa nostra stanno facendo i conti con un aumento del 4,3% quantificato al momento del rinnovo della polizza. E poi perché l'importo da saldare alle compagnie è arrivato a una soglia media di 543,91 euro. Non poco, decisamente. I dati sono stati elaborati dall' Osservatorio Rc auto di Facile.it. In base a tali riscontri, il premio medio per assicurare un'auto in Emilia Romagna ad agosto è stato pari a 564,35 euro (dunque anche rispetto al dato regionale la nostra provincia risparmia qualcosa, nello specifico circa 20 euro) con una crescita dell'1,6% su base annua.

© Ilrestodelcarlino.it - Il caro assicurazioni auto. Media di 543 euro a polizza