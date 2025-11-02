il cantiere sul lungomare torna operativo

Da domani, lunedì 3 novembre, il cantiere del lungomare di San Benedetto del Tronto tornerà ufficialmente operativo. Dopo la pausa estiva che aveva consentito a cittadini e turisti di godersi il viale in tutta la sua lunghezza, il progetto di riqualificazione complessiva entra nella sua fase più significativa. I lavori proseguiranno per diversi mesi, fino alla prossima primavera, e secondo il cronoprogramma approvato dagli uffici comunali, il restyling completo sarà ultimato entro l’inverno 2026. Nelle scorse settimane si è svolto un incontro tecnico decisivo tra l’Ufficio lavori pubblici e la Gentile srls, l’impresa aggiudicataria dell’appalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

