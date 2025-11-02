Il calcio italiano piange il suo profeta addio al maestro Giovanni Galeone

Lutto per tutti gli appassionati: si è spento ad 84 anni lo storico tecnico, che ha collezionato 690 panchine in carriera Il mondo del calcio piange Giovanni Galeone, scomparso a 84 anni a Udine, dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Addio a Giovanni Galeone, maestro del calcio italiano – Calciomercato.it (Ansa Foto) Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, cresciuto a Trieste, Galeone è stato da calciatore una bandiera dell’ Udinese. In bianconero oltre 150 gare giocate in otto anni. Ma Galeone è ricordato soprattutto per la sua carriera da allenatore, iniziata proprio da vice sulla panchina friulana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il calcio italiano piange il suo profeta, addio al maestro Giovanni Galeone

