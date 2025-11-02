Il brand Rhode di Hailey Bieber è il più cercato ma la modella non è l' unica regina del beauty

Secondo una recente ricerca i brand beauty lanciati dalle star vanno ancora a gonfie vele, perché oltre ai cosmetici vendono anche un modello estetico e di lifestyle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il brand Rhode di Hailey Bieber è il più cercato, ma la modella non è l'unica regina del beauty

Scopri altri approfondimenti

"Università degli studi di Napoli Federico II{:zjw211.com}Johns Hopkins University Sociological degree-Rhode Island School of DesignBusiness Administration Degree Certificate{:zjw211.com}Sorbonne Université?IZ" - R - X Vai su X

Roberto Ruffa. . Piano solo Fender Rhodes Mark I Stage Piano by Craig Doerge 1977 Vai su Facebook

Hailey Bieber, la regina del brand beauty Rhode ossessionata dai suoi cosmetici: «Li provo su mio marito e sugli amici» - Ha raccontato a WSJ Magazine il dietro le quinte del suo marchio e delle sue «fisse» sulla bellezza ... Come scrive corriere.it

Hailey Bieber vende Rhode, il suo brand di skincare e make up, a E.l.f. per un miliardo di dollari - Hailey Bieber vende il suo brand di skincare e make up Rhode a E. Lo riporta corriere.it

Hailey Bieber sorprende i fan: ecco cosa farà con i soldi di Rhode - Hailey Bieber svela di voler preservare il miliardo guadagnato da Rhode per il futuro del figlio. Segnala rumors.it