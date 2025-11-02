il bramante sogna il colpo grosso con recanati ma la capolista non perdona bene filtness

Bramante Pesaro 71 Pall. Recanati 81 BRAMANTE: Cornis 14, Crescenzi, Ricci 4, Panichi 16, Pozzolesi ne, Albani ne, Ferri 3, Nicolini E. 3, Centis 18, Mari 2, Filtness 11. All. Nicolini M. PALLACANESTRO RECANATI: Buzzone 20, Gurini 2, Urbutis 10, Andreani 3, Semprini Cesari 12, Zomero 10, Sabbatini 7, Kossowski ne, Pozzetti 10, Ndzie ne, Magrini 7, Bonora ne. All. Schiavi Parziali – Progressivi: 15-14, 32-37, 56-54 Non riesce il colpaccio al Bramante. In casa contro la capolista, i pesaresi sfiorano la vittoria. Un successo che sarebbe stato meritatissimo. La formazione di coach Max Nicolini parte con il piede sull’acceleratore e si porta avanti 15-8 grazie a Cornis e Centis autori rispettivamente di 7 e 8 punti, prima che Recanati piazzi un parziale di 6-0 che porta le squadre al primo mini riposo sul 15-14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

