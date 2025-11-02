Il boom del private credit | quando i fondi sostituiscono le banche | rivoluzione macroeconomica e impatti su azioni PMI e obbligazioni

In un’Italia dove le PMI rappresentano oltre l’80% circa del tessuto produttivo e il credito bancario si contrae del 12% annuo per effetto di Basilea IV, il private credit è diventato la nuova linfa vitale. I numeri parlano chiaro: 38 miliardi di euro erogati nel 2025, +42% rispetto al 2023. Non è una moda passeggera, ma una rivoluzione macroeconomica che sposta il rischio dal bilancio bancario a quello dei fondi, creando un “shadow banking 2.0” con leva 3-5x e opacità crescente. Per gli investitori, significa azioni PMI in potenziale accelerazione e obbligazioni high-yield con yield 8-12% di rendimento, ma anche illiquidità e default in agguato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

