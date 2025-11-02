Il Bologna vince 3-1 il derby col Parma doppietta di Castro
I rossoblù ribaltano il vantaggio iniziale di Bernabé e volano in classifica. PARMA - Sotto il diluvio del Tardini è il Bologna ad avere la meglio per 3-1 sul Parma, in rimonta, nel derby tutto emiliano. Sono una doppietta di Castro e un gol di Miranda nel recupero a decidere l'incontro, aperto in a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Virtus Bologna è perfetta vince a Trento 102 a 83 01/11/2025 Dopo un primo quarto equilibrato, la formazione bolognese prende il largo nel secondo periodo, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio https://www.ladigetto.it/la-virtus-bologna-e-perfetta-vin - facebook.com Vai su Facebook
Troppa Virtus per l' @AquilaBasketTN, Bologna vince a Trento per 102-83. Prima sconfitta interna in serie A per i bianconeri trentini. Match in equilibrio solo nel primo quarto poi i campioni d'Italia prendono il largo - X Vai su X
Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. sport.sky.it scrive
Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro risolve il derby con una doppietta - Decisivo il rosso a Ordoñez, nel finale a segno anche Miranda con un super gol ... Scrive msn.com
Parma-Bologna 1-3, Castro guida la rimonta rossoblù - 3: avanti i ducali con Bernabè, i rossoblù la ribaltano con la doppietta di Castro e la rete di Miranda. msn.com scrive