I rossoblù ribaltano il vantaggio iniziale di Bernabé e volano in classifica. PARMA - Sotto il diluvio del Tardini è il Bologna ad avere la meglio per 3-1 sul Parma, in rimonta, nel derby tutto emiliano. Sono una doppietta di Castro e un gol di Miranda nel recupero a decidere l'incontro, aperto in a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna vince 3-1 il derby col Parma, doppietta di Castro