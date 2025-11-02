Il Bologna vince 3-1 il derby col Parma doppietta di Castro

Ilgiornaleditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoblù ribaltano il vantaggio iniziale di Bernabé e volano in classifica. PARMA - Sotto il diluvio del Tardini è il Bologna ad avere la meglio per 3-1 sul Parma, in rimonta, nel derby tutto emiliano. Sono una doppietta di Castro e un gol di Miranda nel recupero a decidere l'incontro, aperto in a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il bologna vince 3 1 il derby col parma doppietta di castro

© Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna vince 3-1 il derby col Parma, doppietta di Castro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bologna vince 3 1Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. sport.sky.it scrive

Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro risolve il derby con una doppietta - Decisivo il rosso a Ordoñez, nel finale a segno anche Miranda con un super gol ... Scrive msn.com

bologna vince 3 1Parma-Bologna 1-3, Castro guida la rimonta rossoblù - 3: avanti i ducali con Bernabè, i rossoblù la ribaltano con la doppietta di Castro e la rete di Miranda. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bologna Vince 3 1