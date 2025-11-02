Il Bologna prossimo avversario del Napoli batte il Parma 3-1 in rimonta e con un uomo in più
Il Bologna di Italiano torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e lo fa battendo in rimonta il Parma per 3-1. Parma-Bologna, il riassunto del match. Il Parma passa subito in vantaggio dopo appena 13 secondi grazie a Adrian Bernabé, bravo a sfruttare un rimpallo tra Benedyczak e Lucumi e a trafiggere Skorupski di piatto destro, sorprendendo la difesa rossoblù ancora ferma ai blocchi di partenza. Il Bologna reagisce con ordine e prende progressivamente il controllo del gioco, trovando il pareggio al 17’: ottima azione sulla destra di Orsolini, che serve Holm, il quale mette in mezzo un cross perfetto per Santiago Castro abile a battere Suzuki e a rimettere in equilibrio il derby. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
