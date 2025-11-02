Il Bologna e la pioggia si abbattono sul Parma | crociati sconfitti nel derby
Quello che si è abbattuto sul Parma è stato un autentico nubifragio. Che va oltre il 3-1 subito per mano del Bologna in un derby sofferto, giocato in dieci per oltre un'ora (espulsione di Ordonez) sotto un'acqua incredibile. Le cattive notizie non sono tutte nel risultato: al Tardini si è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
?Italiano in panchina per Parma-Bologna? Dipende dalla pioggia - facebook.com Vai su Facebook
? #Italiano in panchina per Parma-Bologna? Dipende dalla pioggia - X Vai su X
Il Bologna (e la pioggia) si abbattono sul Parma: crociati sconfitti nel derby - 1 per i felsinei che festeggiano a fine gara: apre Bernabé dopo 13 secondi, poi doppietta di Castro. Si legge su parmatoday.it
Emozioni, pioggia e sfortuna, il cuore non basta: Parma (in 10 per un'ora) ko al Tardini 3-1 contro il Bologna - Gol 5' di recupero 88' Cambiaghi sulla sinistra crossa dentro per Dallinga, tocco di testa fuori di poco 87' Fallo di ca ... Secondo gazzettadiparma.it
Il Bologna a caccia ai punti nel derby col Parma. Italiano vuole provarci - Il tecnico vorrebbe sedersi in panchina, i medici invitano alla prudenza ... Lo riporta bologna.repubblica.it