Il bollo auto ogni anno per me è un salasso | un amico mi ha spiegato come pagarlo in 3 rate senza interessi

Cityrumors.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bollo auto è un vero colpo al cuore per molti di noi. Per fortuna c’è un modo semplicissimo per alleggerire il colpo: possiamo pagarlo in 3 rate senza interessi. Ti spiego come. Una delle tasse meno amate in assoluto dalle famiglie è quella relativa al bollo auto. E’ forse meno amata ancora di IMU e TARI. Dobbiamo versarla ogni anno in quanto possessori di un veicolo e l’importo varia proprio in base alla potenza del veicolo di nostra proprietà. In ogni caso per la maggior parte di noi rappresenta un ulteriore salasso. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

il bollo auto ogni anno per me 232 un salasso un amico mi ha spiegato come pagarlo in 3 rate senza interessi

© Cityrumors.it - Il bollo auto ogni anno per me è un salasso: un amico mi ha spiegato come pagarlo in 3 rate senza interessi

News recenti che potrebbero piacerti

bollo auto ogni annoRIFORMA BOLLO AUTO, per 5 anni non lo paghi e dal 6° lo paghi la metà: l’ha voluto il governo | Finalmente non sarà più un problema - Arrivano novità importanti per chi possiede un’automobile e deve, quindi, pagare il bollo auto: sono previste nuove regole e sconti. Da mobilitasostenibile.it

bollo auto ogni annoBollo auto, ecco cosa cambia per tutti dal prossimo anno - A partire dal 1° gennaio 2026 cambieranno per tutti le scadenze e le tempistiche di versamento del bollo auto: al momento, pertanto, non c'è all'orizzonte alcuna modifica inerente il calcolo ... msn.com scrive

bollo auto ogni annoBollo auto, in 10 anni è aumentato di oltre il 20% - Il bollo auto è un tributo regionale e in questa autonomia risiede uno dei motivi della sua crescita differenziata ... Scrive autotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bollo Auto Ogni Anno