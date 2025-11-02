Il bollo auto ogni anno per me è un salasso | un amico mi ha spiegato come pagarlo in 3 rate senza interessi

Il bollo auto è un vero colpo al cuore per molti di noi. Per fortuna c’è un modo semplicissimo per alleggerire il colpo: possiamo pagarlo in 3 rate senza interessi. Ti spiego come. Una delle tasse meno amate in assoluto dalle famiglie è quella relativa al bollo auto. E’ forse meno amata ancora di IMU e TARI. Dobbiamo versarla ogni anno in quanto possessori di un veicolo e l’importo varia proprio in base alla potenza del veicolo di nostra proprietà. In ogni caso per la maggior parte di noi rappresenta un ulteriore salasso. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il bollo auto ogni anno per me è un salasso: un amico mi ha spiegato come pagarlo in 3 rate senza interessi

