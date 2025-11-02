Il Blocco Studentesco sfila per la prima volta nel centro di Cagliari

CAGLIARI – Si è conclusa la marcia del Blocco Studentesco che ha visto gli studenti sfilare per la prima volta nel centro di Cagliari alla testa di duecento ragazze e ragazzi provenienti dal Sud Italia. “Nonostante il solito clima intollerante creato ad arte dai collettivi antifascisti, che nei giorni scorsi hanno alzato il clima di tensione con minacce, scritte e insulti nei confronti del nostri studenti, la nostra manifestazione conferma un dato di fatto: non ci sono città “comfort-zone” della sinistra in cui la gioventù rivoluzionaria italiana non può entrare”, si legge in una nota. “Il nostro corteo ha voluto rappresentare la voce degli studenti non allineati né a sinistra né a destra: contro stage non retribuiti, precariato giovanile e scuole aziende, abbiamo affermato il nostro impegno per la giustizia sociale di tutti gli studenti italiani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il Blocco Studentesco sfila per la prima volta nel centro di Cagliari

