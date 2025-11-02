Il Bisonte Firenze attende Perugia | da sfatare il ‘tabù’ tie-break
FIRENZE – Ultimo impegno del secondo mini tour de force stagionale per Il Bisonte Firenze, che oggi (2 novembre) alle 17 ospita al Pala BigMat la Bartoccini-MC Restauri Perugia per la settima giornata della serie A1 Tigotà: dopo i due ko al quinto set di domenica scorsa (in casa contro Monviso) e di mercoledì (a Cuneo), le bisontine proveranno a invertire la tendenza, magari evitando il sesto tie break consecutivo. Certo, i cinque già giocati dalla seconda alla sesta giornata hanno comunque fruttato 7 punti, consentendo alla squadra di coach Chiavegatti di muovere costantemente la classifica, ma la stanchezza comincia a farsi sentire, anche alla luce della lunga trasferta infrasettimanale di Cuneo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
