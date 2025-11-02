Il bilancio dell’Unione Europea | Servono più coraggio e unità
Il bilancio dell’Unione Europea non è un semplice esercizio contabile: è lo specchio della sua visione politica. Rivela quanto l’Europa creda davvero nella propria capacità di agire come comunità e non come somma di interessi nazionali. In un contesto segnato da guerre ai confini, transizioni da governare e disuguaglianze da colmare, il modo in cui l’Unione sceglie di destinare le proprie risorse è una scelta di campo, non solo economica ma strategica. La proposta presentata a luglio dalla presidente von der Leyen — quasi duemila miliardi di euro in gioco — nasce con l’intento di rafforzare la competitività e la resilienza del continente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
