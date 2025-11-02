Il Batiscafo Trieste lascia piazza Unità | in arrivo divieti e modifiche alla circolazione

Triesteprima.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partirà a mezzanotte e dopo poco più di un'ora dovrebbe arrivare alla sua destinazione definitiva. La copia del batiscafo Trieste, che per diverse settimane ha fatto bella mostra in piazza Unità, lascerà il salotto buono della città per essere esposto al Museo della guerra per la pace di via. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Trieste celebra il suo "campione degli abissi": ultimi giorni per ammirare il Batiscafo in piazza Unità - Ultimi giorni per visitare il Batiscafo Trieste in piazza Unità: dal 10 novembre verrà trasferito al Museo de Henriquez. Riporta nordest24.it

Batiscafo Trieste, in piazza Unità d'Italia l'inaugurazione della riproduzione a grandezza reale sfida la Bora a 100 km/h - Il Batiscafo con tanto di scritta "Trieste" sulla torretta, stabilì un primo record toccando 3. Scrive ilgazzettino.it

Batiscafo Trieste, in piazza Unità la copia di quello che scese nella Fossa delle Marianne - È quello riservato al Batiscafo Trieste – o meglio alla sua fedele riproduzione in scala 1 a 1 – che è stato presentato proprio a Trieste, in piazza ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Batiscafo Trieste Lascia Piazza