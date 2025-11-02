Il Batiscafo Trieste lascia piazza Unità | in arrivo divieti e modifiche alla circolazione
Partirà a mezzanotte e dopo poco più di un'ora dovrebbe arrivare alla sua destinazione definitiva. La copia del batiscafo Trieste, che per diverse settimane ha fatto bella mostra in piazza Unità, lascerà il salotto buono della città per essere esposto al Museo della guerra per la pace di via. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
