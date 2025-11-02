La prestazione nel Clasico di Lamine Yamal sta facendo parlare tutta Europa in negativo. È forse il primo momento difficile per il 18enne del Barcellona che – complici anche alcuni problemi fisici – non si è mostrato brillante nelle ultime uscite dei blaugrana di Flick. Ne scrive l’Equipe questa mattina sull’edizione odierna. Punto nodale della questione sono (anche) le uscite pubbliche di Lamine extra-campo, che inevitabilmente lo distrarrebbero dal gioco. Il Barcellona sta iniziando a comprenderlo. Dopo un disastroso Clasico, il Barcellona sta tentando di recuperare Yamal (L’Equipe). Scrive così il quotidiano francese: “ Lamine Yamal dovrebbe brillare oggi contro l’Elche per dissipare ogni dubbio che lo circonda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Barcellona vuole limitare le uscite extra-campo di Yamal: giochi e stia in silenzio (L’Equipe)