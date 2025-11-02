Il 3 novembre messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna

Lunedì 3 novembre alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione, che sarà presieduta da padre Orazio Rossi, sacerdote monfortano impegnato nel sevizio pastorale a San Rocco al Porto, terminerà con un momento di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

