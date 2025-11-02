Il 2 novembre ricordare chi non c’è più | quando la letteratura consola e lenisce la malinconia
Il 2 novembre, dedicato alla commemorazione dei defunti, è come queste giornate autunnali sempre più corte e uggiose fanno da sfondo alla nostra nostalgia. Il bisogno di ricordare i propri cari, di mantenere vividi i loro volti nella memoria e di rivolgere loro qualche parola sussurrata, come a volerli mettere al corrente della vita che prosegue, è un sentimento che ha radici profonde nell’essere umano. Da secoli uomini e donne riflettono sul concetto di morte e scrivono pagine meravigliose di letteratura, trovando le parole per esprimere emozioni profonde e intime, che accomunano molti di noi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
