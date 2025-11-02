Il 16enne ucciso a Capizzi per errore sindaco sconvolto | Abbiamo perso il figlio di un’intera comunità
Un ragazzo perbene, finito nel posto sbagliato al momento sbagliato, ucciso per errore da un proiettile esploso durante una sparatoria. Si è svegliata nel dolore Capizzi per la tragedia avvenuta nella tarda serata di ieri e costata la vita al sedicenne Giuseppe Di Dio, studente dell’Istituto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
