IFK Varnamo-Mjallby lunedì 03 novembre 2025 ore 19:00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Penultima giornata di Allsvenskan ed è di fatto una gara buona solo per le statistiche la sfida che vede il già retrocesso IFK Varnamo ospitare i campioni del Mjallby.  La squadra bianco blu torna in Superettan dopo 4 stagioni di massima serie, al termine di un’annata disastrosa in tutti i sensi in cui non ha mai veramente lottato per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Värnamo tar viktig poäng mot Mjällby - Därför var det viktiga poäng på spel för IFK Värnamo – som inför matchen hade en ynka poäng ner till negativ kvalplats, på samma poäng som IFK Göteborg. Lo riporta expressen.se

