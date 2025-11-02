Ieri in Campania | ancora un dramma morte sul lavoro nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 1 novembre 2025. Avellino – Un secondo tempo travolgente, ricco di emozioni e colpi di scena, consegna all’Avellino una vittoria dal sapore speciale.  ( LEGGI QUI ).  Benevento – Tragedia del lavoro a Tufara Valle, sul cantiere della Ferrovia Benevento-Cancello in via Valle Caudina. ( LEGGI QUI ).  Caserta – La  Corte D’Appello di Napoli,  accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio  Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti del noto narcotrafficante Mario  Romano,  27 anni di  PolvicaSan Felice a Cancello, e di Pasquale  Crisci, di  Arienzo, che erano stati condannati in primo grado per una moltitudine di episodi di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

