Idee e mosse per il futuro Suggestione Palladino Giuntoli ds | ’spinta’ social

La separazione tra Daniele Pradè e la Fiorentina ha spazzato via la tranquillità che la squadra cercava per preparare al meglio la sfida di oggi contro il Lecce. Se il ds meditava da tempo il da farsi, nessuno al Viola Park immaginava che una decisione così forte potesse concretizzarsi alla vigilia di una sfida determinante. Eppure è proprio per dare una scossa ai calciatori che Pradè ha deciso di dimettersi. In genere in questi casi si sceglie di cambiare allenatore, la Fiorentina ha scelto un’altra strada per volontà dell’ormai su ex direttore sportivo. Rocco Commisso è stato raggiunto dalla notizia quando a New York era piena notte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

