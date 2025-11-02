Ictus nuovo farmaco rivoluzionario al Maggiore di Bologna | come funziona e quando arriva

Bologna, 2 novembre 2025 – Un nuovo farmaco per combattere le conseguenze dell’ictus sarà presto disponibile entro la metà di questo mese al Maggiore. Si tratta di un nuovo medicinale che potrà portare a una maggior efficacia nello sciogliere il trombo che causa l’ictus e con minori rischi emorragici, come spiega Andrea Zini che coordina la Rete Stroke Metropolitana dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, centralizzata presso l’ospedale Maggiore. Tenecteplase arriva in Italia: più efficacia e meno rischi per l’ictus. Selective focus of MRI brain sagittal plane for detect a variety of conditions of the brain such as cysts, tumors, bleeding, swelling, developmental and structural abnormalities or infections. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

