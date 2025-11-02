Iaquinta, ex attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro la Cremonese con un chiaro riferimento a Luciano Spalletti. L’impronta del maestro, visibile fin dal primo minuto. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è iniziata con una vittoria (2-1 a Cremona) fondamentale, e i primi giudizi sul nuovo corso sono entusiastici. Tra questi, spicca quello dell’ex attaccante bianconero e campione del mondo 2006, Vincenzo Iaquinta, che ha elogiato senza riserve l’impatto immediato del nuovo tecnico. QUI: Spalletti Juve, la prima in bianconero: i retroscena che non avete visto dallo Zini – VIDEO di Andrea Bargione “Più verticalizzazioni in 45 minuti che in 2 anni”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Iaquinta gasa i tifosi dopo Cremonese Juve: «La mano del grande allenatore si vede subito! Ho visto più verticalizzazioni nei primi 45 minuti che in 2 anni…»