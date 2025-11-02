Iannone FdI | Sindaci campani non sostenete chi vi ha tolto il diritto di candidarvi

“I Sindaci campani dovrebbero provare imbarazzo a votare e sostenere chi li ha resi incandidabili alla Regione. Ricordo che, in cambio del voto su una legge incostituzionale per il terzo mandato, è stata votata dal centrosinistra una legge elettorale regionale che ha espropriato tutti i sindaci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CAMORRA ELETTORALE: CARABINIERE INDAGATO: AVVISA IL SINDACO SULLE INDAGINI IN CORSO. LE RIVELAZIONI DEL CARABINIERE MOLARO IN SERVIZIO A SANTA MARIA A VICO A PIROZZI E AI CONIUGI IANNONE-TAVERNA. C’è anche un c - facebook.com Vai su Facebook

Campania: Iannone (FdI), 'porcheria l'adozione del piano paesaggistico, temono il sorpasso' - A 20 giorni dal voto la regione adotta il preliminare di piano paesaggistico regionale, una porcheria clientelare senza ver ... Segnala lanuovasardegna.it

Campania: Iannone (FdI), 'Conte e Fico hanno memoria corta, con loro altro che impresentabili' - "Apprendiamo che Sergio D'Angelo, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali della Campania a sostegno di Roberto Fico, dopo il suo rinvio a giudizio pa ... Da iltempo.it

Campania, Iannone (FdI): “De Luca ha perso la faccia con l’accordo con Fico” - "L'ormai ex presidente della Regione Campania accusa Fratelli d'Italia di avere la faccia di bronzo, proprio lui che la faccia l'ha completamente persa dopo aver fatto l'accordo con Fico. Come scrive ilvescovado.it