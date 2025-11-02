Iannicelli | Napoli andrebbe conferita la cittadinanza onoraria ad ADL le motivazioni…

Iannicelli: “Napoli, andrebbe conferita la cittadinanza onoraria ad ADL, ha dimostrato fedeltà, competenza, passione e risultati”. Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport. Queste le sue parole: La prima, perché mi sembra che si concedano cittadinanze onorarie con troppa disinvoltura. “Ricorderete che già all’epoca criticai la cittadinanza onoraria a Spalletti per due ragioni. La prima, perché mi sembra che si concedano cittadinanze onorarie con troppa disinvoltura, quasi come se fossero licenze di sale e tabacchi, con tutto il rispetto per chi esercita la nobile attività connessa a questa licenza. 🔗 Leggi su Parlami.eu

