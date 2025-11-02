I turisti pagheranno l' asilo ai bambini | cosa insegna il caso Pola

Se a Trieste centinaia di famiglie rimangono fuori dalle graduatorie e casi come Roiano diventano l'emblema di come la politica spesso preferisce il privato al pubblico, a Pola si prepara l'operazione che renderà gratuiti gli asili nido per quasi 2000 famiglie. Un mondo distante anni luce da ciò. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

