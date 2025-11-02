I Tigers torneranno in campo oggi alle 14,30, al Chersoni di Iolo: dopo le due vittorie in altrettante gare ottenute nelle ultime due settimane (che hanno lasciato in dote 10 punti ed il primo posto momentaneo insieme al Livorno nel girone A di Serie C ) gli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini sfideranno il Tirreno Rugby, nel match che sarà valido per la terza giornata della prima fase del campionato. Ma oggi sarà soprattutto la giornata del " Memorial Bolognese ", il torneo U14 dedicato al giovane rugbista scomparso nel 2005 che vedrà come ogni anno sfidarsi alcune delle migliori squadre d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Tigers cercano il terzo sigillo